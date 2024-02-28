Россиянам рассказали, когда нужно начинать готовить фигуру к купальному сезону

Желающим привести фигуру в порядок к купальному сезону стоит заложить на эту цель три-четыре месяца, чтобы избежать стресса для организма. Об этом РИАМО рассказал старший инструктор-методист отделения физиотерапии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

По его словам, за такой срок можно избавиться от лишнего процента жира. При этом он подчеркнул, что процесс подготовки должен проходить на постоянной основе, чтобы поддерживать желаемый результат.

«Начал заниматься, бросил заниматься» — такой подход негативно отражается на здоровье организма. Организм постоянно перестраивается сначала под один режим, потом под другой — это дополнительная нагрузка, она не нужна. Первый месяц должен быть более адаптивным, плановым в плане повышения нагрузок. Целью лучше ставить 2–3 кг в месяц, если мы говорим про снижение веса», — рассказал Антонов.

Кандидат медицинских наук, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова до этого говорила, что плавно похудеть к лету без срывов на вредные продукты поможет увеличение доли высокобелковых продуктов (рыбы, морепродуктов, яиц, творога и нежирного мяса) в рационе.

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