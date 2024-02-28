Психиатр объяснил, как мошенники заставили москвичку покалечить себя петардой

Случай с 56-летней москвичкой, у которой мошенники выманили деньги, а затем заставили себя покалечить петардой, может произойти только с психически неуравновешенным человеком, считает врач-психиатр Василий Шуров. Базы данных у злоумышленников обширны, и часто в интернете можно найти слитую информацию о проблемах людей, чем они и воспользовались. Применяя разные техники внушения, они ввели пострадавшую в состояние психоза, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Среди жертв мошенников есть люди крайне внушаемые, – отметил он. – Стоит отметить, что обработка психики происходит в течение длительного времени: человеку не дают спать и постоянно рассказывают о неких угрозах (например, «твои деньги перевели ВСУ, тебя сейчас посадят»), вводя тем самым в состояние психоза».

Преступники стремятся умножить страхи и тревоги жертвы минимум в 10 раз, и у человека со слабой психикой возникает состояние, близкое к бредовому расстройству, добавил Шуров. В случае с покалечившей себя женщиной мошенники нашли людей, у которых явно был какой-то психиатрический диагноз, убежден врач. На это заболевание удачно «легла» внушаемая картина мира, в которой жертв убедили, что им нужно отдать все деньги и нанести себе увечья.

«Поверьте мне, у устроивших все это безобразие людей очень жесткие скрипты общения с «клиентами», им важно поддерживать их в состоянии ажитации, не давать остановиться и подумать, даже поспать. Ну а поскольку данные о большинстве людей у нас слиты в интернет, мошенникам ничего не стоит втереться им в доверие», – заключил психиатр.

Напомним, накануне стало известно, что мошенники вытянули из семейной пары более 2,5 млн рублей, затем приказали жертвам прислать им фото без одежды, а потом – покалечить себя с помощью петарды. Женщину госпитализировали с травмой и ожогами.

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