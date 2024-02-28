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В центре Москвы ограничат движение на время церемонии прощания с Лебедевым

Дептранс: в Москве временно перекроют улицу из-за прощания с главой ВС Лебедевым

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Александр Казаков/РИА Новости

В Москве 28 февраля до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Об этом предупредил столичный Департамент транспорта.

По данным ведомства, это связано с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.

В Дептранспе попросили местных жителей и гостей столицы пристраивать маршруты заранее с учетом перекрытий.

Прощание c Лебедевым пройдет в Колонном зале столичного Дома Союзов. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда РФ.

По данным «Коммерсанта», причиной трагедии стало долгое онкологическое заболевание. Благодаря Лебедеву, считает источник «Ъ», в России есть современная судебная система, в которой судьи получили «полноценную независимость в принятии своих решений».

Временно исполнять обязанности председателя ВС РФ будет его первый заместитель Петр Серков.

Ранее продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию.

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