Скрывающиеся с места преступления грабители врезались в три патрульные машины

Во Франции грабитель совершил наезд на полицейского, покидая место преступления. Об этом сообщает Actu17.

26 февраля жители коммуны Сент-Савин сообщили в полицию, что доме на улице Ива Монтана происходит ограбление. Когда полицейские прибыли на место, они заметили автомобиль Audi с двумя подозреваемыми внутри, припаркованный перед указанным домом. Сообщники собирались уехать, но правоохранители замкнули круг патрульными машинами, чтобы помешать им скрыться.

Тем не менее водитель нажал на газ и ударил два автомобиля, пытаясь освободить проезд. В этот момент полицейские успели арестовать первого подозреваемого, однако его сообщник за рулем продолжил маневрировать. Затем он наехал на сотрудника полиции, который оказался зажат между двумя машинами.

Коллеги пострадавшего открыли огонь, но злоумышленнику уже удалось выехать на тротуар. Он врезался в еще один припаркованный автомобиль и покинул место преступления. Известно, что во время задержания преступников трое полицейских получили легкие ранения. Ведется расследование.

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