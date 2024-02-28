Глава СК пообещал наказать российских звезд, которые сбежали из страны

Если российские звезды, которые критикуют Вооруженные силы России, захотят вернуться в страну, то они будут отвечать по всей строгости закона. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он предположил, что представители шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия российской армии, делают это, чтобы угодить властям тех стран, где они живут. Однако на деле звезды показали свою неблагонадежность, отметил он. Бастрыкин предупредил, что предателей нигде не любят.

До этого Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что избавиться от статуса иноагента в России можно. По словам депутата, иноагентами перестанут быть те, кто отвергнет «подачки со стороны других стран».

А депутат Госдумы Денис Майданов призвал лишить иноагентов доступа к соцсетям на территории России. По его мнению, с принятием такого закона человек потеряет доступ к медиа и не сможет зарабатывать «в стране, которую он хает». Музыкант заявил, что поддерживает политику Китая, где «антигосударственных людей вычищают из всех соцсетей, радиостанций и телевидения».

Ранее в Госдуме предложили остановить выплаты артистам, осудившим спецоперацию.