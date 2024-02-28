Второй за ночь крупный пожар произошел в Иркутской области

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в городе Тулуне ночью загорелся гаражный бокс на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Как пишет РИА Новости, на текущий момент пожарные уже справились с огнем.

В здании, где располагался цех по камнеобработке, а также хранились два трактора-погрузчика и три самосвала, возникло возгорание. О возгорании сообщили службам в 02:30 (21:30 по московскому времени). На место происшествия были направлены четыре пожарных расчета.

«В течение двух часов пожарные сумели ликвидировать открытый огонь на площади 1600 квадратных метров. В настоящее время проводится работа по устранению последствий пожара», — говорится в официальном сообщении.

Пожарным удалось эвакуировать из огня погрузчик, два самосвала и шесть газовых баллонов. Причины и обстоятельства возгорания будут выяснены сотрудниками МЧС России.

До этого пожарные успешно потушили открытый огонь, который охватил два горящих здания в поселке Чунский, Иркутская область. Площадь возгорания составила 1080 квадратных метров. Согласно отчету, кровля одноэтажного здания загорелась утром в среду, после чего огонь перекинулся на трехэтажный магазин. На данный момент нет информации о пострадавших.

«Пожар в трехэтажном здании магазина в поселке Чунском успешно ликвидирован. В настоящее время проводятся работы по проливке и разборке конструкций», — говорится в официальном сообщении.

Дознаватели МЧС России уже начали расследование для выяснения причины пожара.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.