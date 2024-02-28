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В Ростовской области потушили административное здание

МЧС: открытое горение в административном здании в Ростовской области ликвидировано

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Открытое горение в административном здании в Ростовской области ликвидировали. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«В Ростовской области пожарные ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в административном здании произошло возгорание, площадь пожара охватила 1000 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие участие 43 человека и 13 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе можно будет получить вознаграждение за информацию о поджигателях лесов.

В Придорожном Саратовской области вспыхнуло одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания составило 800 квадратных метров.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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