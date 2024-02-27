В Челябинске врачи провели операцию беременной женщине с миомой и врастанием плаценты

Врачи Челябинска успешно прооперировали беременную женщину с множественной миомой. Об этом сообщает Минздрав региона.

Местная жительница поступила в больницу на 32-й неделе беременности. Во время исследований у нее диагностировали 25 миом. Помимо этого, медики нашли врастание плаценты в рубец на матке после предыдущих операций кесарева сечения. На этот раз ей сделали третью подобную процедуру.

«В ходе операции кесарева сечения врачам удалось не только удалить новообразования, но и сохранить женщине репродуктивную функцию», – сообщается в публикации.

Информация о самочувствии пациентки после вмешательства отсутствует.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину с 20-сантиметровой опухолью матки.