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В Челябинске врачи провели операцию беременной женщине с миомой и врастанием плаценты

Челябинские врачи помогли родить женщине с врастанием плаценты и миомой

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Shutterstock

Врачи Челябинска успешно прооперировали беременную женщину с множественной миомой. Об этом сообщает Минздрав региона.

Местная жительница поступила в больницу на 32-й неделе беременности. Во время исследований у нее диагностировали 25 миом. Помимо этого, медики нашли врастание плаценты в рубец на матке после предыдущих операций кесарева сечения. На этот раз ей сделали третью подобную процедуру.

«В ходе операции кесарева сечения врачам удалось не только удалить новообразования, но и сохранить женщине репродуктивную функцию», – сообщается в публикации.

Информация о самочувствии пациентки после вмешательства отсутствует.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину с 20-сантиметровой опухолью матки.

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