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В Екатеринбурге девушка на BMW проехала по пешеходной улице, чтобы сделать красивые кадры

В Екатеринбурге девушка проехала по пешеходной улице ради красивого видео

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница Екатеринбурга проехала по пешеходной улице в центре города и получила штраф. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Вайнера. Девушка решила снять красивый ролик, где ее машина марки BMW стоит под медиаэкраном, расположенном вдоль улицы.

После произошедшего правоохранители оперативно задержали россиянку.

«Девушка осознавала, что, совершив данное правонарушение, будет привлечена к административной ответственности», – сообщили журналистам представители ГИБДД.

В результате девушка получила два штрафа: за езду по пешеходной дорожке и за отсутствие страховки.

По словам инспекторов, за полтора года россиянка нарушила правила дорожного движения 36 раз, в каждом из этих случаев ей назначали штраф.

Ранее в Ингушетии поймали школьника с поддельными документами, который сел за руль иномарки.

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