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Число пострадавших при ударе ВСУ по Брянской области увеличилось до пяти

Губернатор Богомаз: число пострадавших при ударе ВСУ по Суземке выросло до пяти

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что три мирных жителя получили ранения в поселке Суземка в результате украинского обстрела.

«По уточненным данным <...> еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Ранее в этот же день ударный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке. Кроме того, в населенном пункте Чернянка украинские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому. Здание было серьезно повреждено.

Накануне военные Вооруженных силы Украины из минометов обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, в результате чего пострадали два ребенка.

Ранее в Донецке под обстрел ВСУ попала библиотека.

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