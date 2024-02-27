Россиянка лишилась земельного участка и 15 млн рублей из-за фото с паспортом

В Сочи мошенники получили участок женщины после того, как она сфотографировалась с паспортом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии правоохранителей, аферисты доставили местной жительнице цветы и попросили сфотографироваться с паспортом, якобы чтобы подтвердить получение подарка. В результате ее паспорт подделали и продали ее участок стоимостью 15 миллионов рублей.

Подобным образом мошенники обманули еще нескольких человек. Схему разработала одна из подсудимых в 2019 году и вовлекла в нее остальных соучастников.

В отношении мошенников возбудили уголовное дело. Суд признал всех фигурантов виновными. В зависимости от роли каждого им назначили от 5,5 до восьми лет лишения свободы в колониях разного типа. Помимо этого, осужденные возместят пострадавшим 58 миллионов рублей.

Ранее в Москве экстрасенс-аферистка обманула женщину на 67 миллионов рублей.