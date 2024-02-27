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Двоих человек госпитализировали после падения автомобиля такси в овраг в Сочи

В Сочи двоих человек госпитализировали после падения такси в овраг

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В Сочи после падения автомобиля такси в овраг два человека попали в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 27 февраля на Пятигорской улице. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Машина протаранила металлическую ограду и съехала в овраг.

В результате произошедшего в медицинское учреждение госпитализировали двоих пассажиров, находившихся в машине. Их личности устанавливаются. Отмечается, что водитель автомобиля не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее таксист протаранил три автомобиля на «встречке» в Москве.

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