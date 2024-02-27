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После нападения бродячих собак на первоклассницу и беременную в Омске СК начал проверку

В Омске бездомные собаки напали на первоклассницу и беременную

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Телеграм-канал «Омск Live»

В Омске Следственное управление СК РФ по области проводит проверку после нападения безнадзорных собака на жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СК установил, что 26 февраля собаки напали на беременную женщину в районе дома 5 по улице Северной. Об инциденте женщина рассказала в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

«Одна укусила и повалила. Не знаю как получилось отбиться, вокруг не было ни души. Упала я практически на живот, на шестом месяце беременности», — рассказала омичка.

Также следователи проверяют другой случай — нападение собаки на первоклассницу у дома 1 по улице Новокирпичной, которое произошло 30 января. Момент нападения попал на видео — животное подрало ребенку куртку, девочка не пострадала.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося и дана правовая оценка бездействию ответственных лиц по ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в пресс-службе СК.

Ранее в Набережных Челнах мужчина лишился мочки уха из-за нападения собаки, которую натравил его сосед.

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