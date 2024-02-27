Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Психиатр опроверг миф о существовании «весеннего обострения»

Психиатр Лукьянов: состояние ментального здоровья не всегда зависит от сезона

close
100%
Depositphotos

Ментальное состояние человека не всегда зависит от времени года, проблемы с психикой могут случаться из-за недостатка солнечного света. Об этом заявил психиатр Николай Лукьянов в беседе с «Говорит Москва».

«Течение психических заболеваний практически никак не связано с изменением времен года», — заявил медик, добавив, что весенние и осенние обострения — это распространенный миф.

При этом он отметил, что депрессивное расстройство может носить сезонный характер, когда у пациентов появляются соответствующие симптомы: снижается настроение, появляется тоскливость, апатия, чувство постоянной усталости.

Он связал подобные изменения с недостатком света, и как следствие, с повышением выработки мелатонина. Подобные состояния, протекающие сезонно, в литературе называют «сезонным аффективным расстройством», отметил Лукьянов.

До этого Арпит Аггарвал, психиатр из Университета Миссури, и американский диетолог Дженнифер Бин назвали продукты, употребление которых может помочь преодолеть «зимнюю депрессию».

Ранее психиатр рассказал, чем опасны постоянные навязчивые мысли и как от них избавиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами