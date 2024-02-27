Психиатр опроверг миф о существовании «весеннего обострения»

Ментальное состояние человека не всегда зависит от времени года, проблемы с психикой могут случаться из-за недостатка солнечного света. Об этом заявил психиатр Николай Лукьянов в беседе с «Говорит Москва».

«Течение психических заболеваний практически никак не связано с изменением времен года», — заявил медик, добавив, что весенние и осенние обострения — это распространенный миф.

При этом он отметил, что депрессивное расстройство может носить сезонный характер, когда у пациентов появляются соответствующие симптомы: снижается настроение, появляется тоскливость, апатия, чувство постоянной усталости.

Он связал подобные изменения с недостатком света, и как следствие, с повышением выработки мелатонина. Подобные состояния, протекающие сезонно, в литературе называют «сезонным аффективным расстройством», отметил Лукьянов.

До этого Арпит Аггарвал, психиатр из Университета Миссури, и американский диетолог Дженнифер Бин назвали продукты, употребление которых может помочь преодолеть «зимнюю депрессию».

Ранее психиатр рассказал, чем опасны постоянные навязчивые мысли и как от них избавиться.