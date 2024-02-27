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Московская студентка напала на однокурсницу с кувалдой из-за юноши

Shot: в Москве студентка напала на однокурсницу с кувалдой из-за юноши

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В Москве студентка напала с кувалдой на однокурсницу из-за юноши, который встречался с девушками одновременно. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, две студентки четвертого курса из РГГУ выяснили, что уже год встречаются с одним и тем же молодым человеком. Все трое встретились в кафе, где юноша заявил, что выбирает одну из них — вторая девушка пообещала отомстить.

На следующий день обиженная студентка пронесла в здание учебного учреждения испанскую полуторакилограммовую кувалду и напала на соперницу, ударив ее по голове. Пострадавшей удалось сбежать, ей вызвали скорую помощь.

Госпитализация девушке не потребовалась, ей зашили рану и отпустили домой. Она написала заявление в полицию.

Ранее россиянин ворвался с кувалдой в квартиру к пожилой соседке-репетитору и стал ей угрожать.

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