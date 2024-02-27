В Китае продают 3 волоса с головы K-pop певицы за $14 тысяч

В Китае продают три волоса с головы K-pop певицы, пишет портал World of Buzz. Цена за необычный товар составляет $14 тысяч.

Cообщается, что волосы принадлежат участнице K-pop группы IVE. Cудя по описанию товара, они достались нынешнему владельцу после одного из концертов. Как именно они оказались у продавца, он не объяснил.

Однако автор объявления уверяет, что волосы могут пройти любую проверку, чтобы доказать, что это не обман и что они действительно принадлежали певице. Цена за товар составляет $14 тысяч.

Несмотря на высокую цену, СМИ сообщают, что уже несколько покупателей проявляли интерес к этим волосам, однако до конкретного предложения дело пока не дошло.

«Мир сошел с ума до такой степени, что я даже не могу себе представить», — пишут комментаторы.

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