Памятник Петру I в Лондоне измазали краской в цвета украинского флага

В Лондоне в годовщине начала Специальной военной операции вандалы испортили памятник Петру I работы скульптора Михаила Шемякина. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Со ссылкой на слова самого Шемякина в публикации говорится, что памятник «с головы до ног измазали масляной краской в цвета украинского флага». Со стороны вандалов это якобы объясняется тем, что Петр когда-то оскорбил Мазепу.

24 февраля сообщалось, что в Молдавии вандалы разрушили монумент герою-красноармейцу.

21 февраля в Одессе вандалы изрисовали бюст маршала Родиона Малиновского.

10 января болгарские вандалы опрокинули бюст русского дипломата графа Игнатьева. Позже памятник вернули на место.

Ранее в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда.