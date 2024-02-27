Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Памятник Петру I в Лондоне измазали краской в цвета украинского флага

Скульптор Шемякин: памятник Петру I в Лондоне измазали краской с головы до ног

close
100%
metkere/X

В Лондоне в годовщине начала Специальной военной операции вандалы испортили памятник Петру I работы скульптора Михаила Шемякина. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Со ссылкой на слова самого Шемякина в публикации говорится, что памятник «с головы до ног измазали масляной краской в цвета украинского флага». Со стороны вандалов это якобы объясняется тем, что Петр когда-то оскорбил Мазепу.

24 февраля сообщалось, что в Молдавии вандалы разрушили монумент герою-красноармейцу.

21 февраля в Одессе вандалы изрисовали бюст маршала Родиона Малиновского.

10 января болгарские вандалы опрокинули бюст русского дипломата графа Игнатьева. Позже памятник вернули на место.

Ранее в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами