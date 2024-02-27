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ЛДПР планирует добиваться принятия закона о честных ценах в магазинах

Слуцкий: граждане должны понимать, сколько стоит товар на самом деле

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Petrov Sergey/Global Look Press

ЛДПР будет добиваться принятия закона о честных ценах в магазинах, заявил председатель партии Леонид Слуцкий. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что в партии предлагают обязать продавцов указывать на ценниках продуктов питания цену за единую единицу измерения.

По мнению Слуцкого, достоверная информация о товаре, а именно о его цене и количестве, должна быть понятна потребителю сразу, в момент выбора в магазине. В партии уточнили, что законопроект в новой редакции направлен ЛДПР в Госдуму 27 февраля 2024 года.

«Из-за маркетинговых уловок производителей человек по цене одного литра покупает 900, 800 миллилитров молока, не килограмм, а 900 или даже 730 граммов сахара или гречки. Наши граждане должны понимать, сколько стоит тот или иной товар на самом деле. Я лично убедился в этом и в Сочи, и в Барнауле, посетив местные магазины. Хватит уже обманывать людей красивыми обертками. Для многих граждан важен каждый рубль», — сказал он.

Глава ЛДПР уверен, что стоимость на ценнике, указанная за единицу измерения, позволит покупателям легче сравнивать цены на продукты и выбирать оптимальные варианты среди предлагаемого ассортимента.

«Закон о честной цене мы вносим второй раз. В ноябре прошлого года в Госдуме партия большинства отклонила наш законопроект, но, встречаясь с гражданами в рабочих поездках, а также проверяя цены в магазинах по всей стране, четко видим, что закон о честной цене нужен людям, поэтому ЛДПР будет добиваться его принятия», — сказал Слуцкий.

В ЛДПР подчеркнули, что сейчас в законодательстве предусмотрена обязанность продавцов представлять потребителю необходимую и достоверную информацию о цене. Так, оформление ценников регулируется постановлением правительства РФ и обязует указывать стоимость за единицу или вес товара.

Отмечается, что этим пользуются производители, продавая, к примеру, молоко не литрами, а бутылками. В партии отметили, что покупатели видят привычные упаковки товаров, которые раньше соответствовали 1 кг или 1 литру, покупают их, думая, что там килограмм или литр. На самом деле вес или объем оказываются сниженными на 50, 100 и более граммов или миллилитров. При этом цены при уменьшении объема и веса товаров не меняются. Таким приемом достаточно часто пользуются производители, манипулируя мнением потребителей.

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