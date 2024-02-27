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Раскрыты причины массового сбоя в мессенджерах

Глава «Цифровых платформ» Щельцин: сбой мог случиться из-за российского ПО 

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Depositphotos

Массовые сбои в работе мессенджеров в России не могли произойти из-за повреждения кабеля в Красном море, убежден генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. По его мнению, причиной этого могло стать тестирование нового российского программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля связи в Красном море, которые обеспечивали коммуникацию между Европой, Африкой и Азией. Однако если бы это было причиной сбоя, то Telegram не работал бы даже с VPN, отметил Щельцин в беседе с НСН.

«Вполне вероятно, что чуть позже мы узнаем о тестировании какого-нибудь нового российского программного обеспечения. Я не думаю, что это системная и направленная работа с точки зрения диверсии, а вот с точки зрения тестирования чего-либо – вполне возможно», – предположил он.

Напомним, россияне сегодня днем пожаловались на сбои в работе десятков интернет-сервисов. Сотовые операторы «Мегафон», «Tele2«и Билайн» отвергли ответственность за сбой в работе мессенджеров и приложений, заявив, что это не связано с работой их сетей.

В Минцифры заявили о восстановлении работы Telegram и других сервисов в России.

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