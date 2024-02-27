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На Урале мужчина упал с восьмого этажа и выжил

В Североуральске врачи спасли 23-летнего мужчину, упавшего с восьмого этажа

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Врачи Североуральской городской больницы спасли 23-летнего мужчину после падения с 25-метровой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

К несчастному случаю привела случайность: мужчина поскользнулся на подоконнике, открывая окно, чтобы покурить, и сорвался вниз. Сугроб смягчил падение, но пострадавший получил многочисленные переломы и травмы, также у него открылось внутреннее кровотечение.

Первые 12 дней в больнице североуралец находился на искусственной вентиляции легких. Мужчине провели шесть операцией, несколько переливаний крови.

«Мы провели операцию по передовой методике — выполнили закрытый интрамедуллярный остеосинтез, который на сегодняшний день является самым эффективным методом лечения повреждений кости. В костномозговой канал ввели металлический штифт, совместили осколки и закрепили болтами», — рассказал травматолог больницы Рустам Мирзоев.

По словам врача, травматологи будут контролировать рост костной мозоли в месте перелома и, когда увидят, что заживление идет по плану, мужчине удалят металлический штифт. Пострадавшему предстоит длительная реабилитация.

Ранее выжившую после падения с 20 этажа екатеринбурженку перевели из реанимации в общую палату.

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