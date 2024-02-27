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Спрос на туры «все включено» по России вырос в два раза

Эксперт по туризму Аредов: россияне чаще выбирают внутренние туры «все включено»

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Shutterstock

В России растет спрос на внутренние туры в формате «все включено». Так, в Анапу спрос на такой отдых вырос в два раза. Однако не все отели соответствуют высоким ожиданиям отдыхающих, предупредил эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов.

Внутренний туризм развивается на фоне проблем с выездом и кратным сокращением заграничных поездок на отдых, отметил Аредов. По его словам, такая тенденция наметилась еще в 2020 году на фоне пандемии. На развитие внутреннего туризма изменения влияют благотворно, подчеркнул он.

«Туры «все включено» и такой формат туризма был в стране всегда. Никто не обращал на него особого внимания, потому что, если говорить о пляжном отдыхе, была та же самая Турция и другие регионы», — напомнил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Отдых в Турции сильно подорожал, и российские туроператоры стали чаще создавать такие туры, добавил специалист. Отели стали вводить трехразовое питание, включили в стоимость напитки и дополнительные услуги. Преимущество такого отдыха – цена и комфорт, считает Аредов.

«Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно», — подчеркнул он.

При этом эксперт призвал россиян не ждать такого же уровня комфорта «все включено», как в Турции или Египте. Многие понимают такой формат просто как организация трехразового питания, а не круглосуточно доступная еда, как привыкли искушенные туристы.

Напомним, эксперты также предупреждают, что на фоне спроса на отдых внутри страны цены на отели вырастут. Уже сейчас отели в горнолыжном Сочи, которые три года назад стоили десять тысяч рублей в сутки, сейчас стоят 20 тысяч.

Ранее стало известно об увеличении спроса у россиян на товары для спорта и туризма.

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