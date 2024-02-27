В алтайском поселке три месяца нет воды, власти выдают по три фляги в неделю на семью

Жители поселка Дубровский в Алейском районе Алтайского края страдают от отсутствия водоснабжения последние три месяца. Об этом сообщается в группе регионального «Народного фронта» во «ВКонтакте».

Обезвоживание населенного пункта произошло еще в конце прошлого года, когда водопровод возле водонапорной башни вышел из строя из-за сильных морозов. С тех пор сельчане не могут спокойно помыться и постирать вещи и вынуждены выбирать, на что именно потратить три фляги с водой, которые им раздают раз в неделю.

Власти предложили людям ездить за водой на ближайшую ферму или пробурить индивидуальные скважины в домах. Однако жители сомневаются, что ветхая проводка выдержит нагрузку от работы насоса. Активисты подали обращения в Минстрой и прокуратуру.

Ранее стало известно, пенсионерка из Челябинской области живет в холода без отопления и водоснабжения.