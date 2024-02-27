Яндекс Маркет ввел систему дополнительной проверки оригинальности товаров

Яндекс Маркет начал отмечать товары, которые прошли проверку на подлинность. Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что на карточках проверенных товаров появится отметка «оригинал».

Как уточнили в компании, в первую очередь подобные отметки можно будет увидеть на одежде, обуви и аксессуарах брендов, об оригинальности которых покупатели спрашивают чаще всего.

«Служба контроля качества Маркета дополнительно проверит документы продавцов, торгующих, например, популярными кроссовками или джинсами. Сейчас проверка и простановка отметок проходят в тестовом режиме, в будущем сервис может распространить их на другие бренды и категории товаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения отметки об оригинальности в карточке товара продавцам нужно предоставить документы, подтверждающие его подлинность. В Маркете объяснили, что это может быть сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке.

Также в поиске Маркета появился фильтр «оригинал», поставив который, пользователи будут видеть только одежду и обувь от продавцов, чьи товары успешно прошли дополнительную проверку на сервисе.

«Появление отметки об оригинальности — это только один из этапов проверки товаров, которую проводит служба контроля качества маркетплейса. Проверка начинается, когда продавец регистрируется на площадке. Затем Маркет регулярно использует автоматические системы, которые могут сформировать гипотезу о подозрительности товара или продавца. Например, они среагируют, если цена брендовых кроссовок окажется подозрительно низкой», — уточнили в пресс-службе.

В случае подтверждения гипотезы сервис запускает углубленную проверку партнера — делает контрольные закупки, а в самых сложных случаях взаимодействует с производителем товаров для определения подделок. Кроме того, сервис реагирует на сообщения от покупателей о качестве товара. Например, в случае жалобы на товар с отметкой «оригинал» документы на эту позицию будут переданы службе контроля на внеочередную перепроверку.