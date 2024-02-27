В СПЧ считают, что приговор Никите Журавелю можно было смягчить

Приговор жителю Волгограда Никите Журавелю, сжегшему Коран в мае 2023 года, можно было смягчить, заявила «Газете.Ru» член СПЧ Ева Меркачева. Суд Грозного приговорил 20-летнего мужчину к трем с половиной годам колонии. Правозащитница назвала несправедливым то, что Журавель получил срок, а избивший его в СИЗО Адам Кадыров ответственности за свои действия не понес.

«На мой взгляд, к Никите Журавелю можно было применить все, что касается смягчения наказания. Во-первых, преступление он совершил впервые. Во-вторых, он раскаялся, он об этом говорил публично. Самое интересное: он пострадал, и в отношении него было совершено преступление. Хотя у нас среди смягчающих обстоятельств нет такого, что, если человека избили или если его пытали, то ему полагается смягчение наказания. Этого нет. Но мы же понимаем, что хотя бы для справедливости должны были наказать тех, кто допустил, что его избили. Получается, что Никита за свое преступление ответственность понес, а те, кто совершил преступление в отношении него, ответственности не понесли, причем никакой: ни уголовной, ни административной, ни даже служебной. Конечно, здесь говорить о справедливости нельзя», — сказала она.

27 февраля Никиту Журавеля приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Молодого человека обвиняли в оскорблении чувств верующих и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.

По данным следствия, в мае 2023 года студент сжег книгу в районе Соборной мечети в Волгограде и снял это на телефон. Он был задержан, позже его перевезли в Чечню. Следствие утверждает, что Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. В размещенном в сети ролике, стоя у стены, молодой человек заявил, что за свои действия он якобы получил 10 тыс. рублей.

16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Журавель обратился к ней с жалобой на избиение со стороны 15-летнего сына Ромзана Кадырова Адама. 25 августа глава республики Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию, опубликовав видео, на котором Адам бьет Журавеля в СИЗО. Глава Чечни заявил, что «гордится» поступком сына.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.