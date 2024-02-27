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В Архангельской области родственник пожилой пациентки обстрелял машину скорой помощи

В Котласе мужчина обстрелял машину скорой и медиков, помогавших его бабушке

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Хизри Ильясов/VK

В Котласе родственник пенсионерки открыл огонь из пистолета, когда медики оказывали ей экстренную помощь. Об инциденте рассказал главврач городской больницы Хизри Ильясов.

Накануне вечером бригада скорой помощи приехала на вызов к пожилой местной жительнице. Фельдшеры зашли в квартиру и стали оказывать ей помощь, но неадекватный родственник пенсионерки достал пистолет. Он стал стрелять из него прямо в квартире и возобновил стрельбу, когда медики продолжили помогать женщине уже в машине «скорой». Злоумышленник обстрелял транспортное средство и на время вывел его строя.

«Сейчас идет расследование, правоохранительные органы разберутся, что это за «гражданин» такой, посмевший напасть на медицинских работников. Но как теперь нашим специалистам ездить на вызовы, вести приемы? Пора на уровне государства принимать серьезные и даже жесткие меры по защите медиков», — считает Хизри Ильясов.

Ранее пожилой пациент напал на врача, который отказался его принять из-за опоздания.

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