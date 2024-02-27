Поджигателю Корана Журавелю вынесли приговор

Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд постановил, что отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии общего режима

Журавеля обвинили в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса России) и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (часть 2 статьи 213).

По данным следствия, в мае 2023 года 19-летний россиянин сжег священную книгу мусульман в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон, а потом опубликовал в Telegram-каналах. В итоге юношу задержали.

Следствие утверждает, что Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. В размещенном в сети ролике, стоя у стены, молодой человек заявил, что за свои действия он якобы получил 10 тыс. рублей.

27 мая Журавеля перевели из Волгограда, доставив в СИЗО Грозного. В Волгограде он учился в университете.

В октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах Журавель говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». После этой встречи, как сообщалось, задержанного избил сын руководителя республики Адам. Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения. Он заявил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.