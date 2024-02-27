Россиянам рассказали, как мошенники используют нейросети для выманивания денег

Мошенники с помощью нейросетей научились не только подделывать голос, но и генерировать видеосообщения с лицом родственника или друга, чтобы выманить деньги под предлогом попадания в критическую ситуацию. Об этом «Радио 1» рассказал12йй заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Это уже работает довольно давно. Уже на протяжении полугода различным сотрудникам государственных организаций, библиотек, компаний, фирм, казначейства, действительно приходят в Telegram сообщения якобы от их либо друзей либо руководителей. Подобные сообщения приходили даже членам Комитета по безопасности и противодействию коррупции, Государственной Думы. Это абсолютно не новый способ, этот способ существует уже давно», — предупредил эксперт.

В случае, если пользователю приходит такое сообщение или звонок, юрист советует убедиться в правдивости ситуации при личной встрече или в другом мессенджере, потому что обычно злоумышленники получают доступ только к одной социальной сети. Помимо этого, Соловьев рекомендует проанализировать манеру общения человека, в том числе, на наличие нетипичных для речи знакомого слов.

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев до этого рассказал, что мошенники могут использовать поддельные банковские приложения, чтобы дистанционно управлять смартфоном. По словам Морева, после скачивания фейкового банковского приложения злоумышленники могут использовать его для вымогания средств у знакомых жертвы или для DDoS-атак на других пользователей.

Ранее сообщалось, что мошенник забрал у московской пенсионерки 1,8 млн рублей и подарил букет цветов.