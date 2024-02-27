Стало известно, сколько стоят самая дешевая и дорогая квартира с видом на Кремль

Самая дешевая квартира с видом на Кремль находится в доме на юге Москвы вблизи станции метро «Павелецкая», ее стоимость на начало 2024 года составляет 28 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным газеты, это двухкомнатная квартира на 28-м этаже 46-этажного дома, ее площадь составляет 56 квадратных метров. Партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев отметил, что подобные квартиры привлекают покупателей несмотря на то, что Кремль из окна дома, расположенного на относительно большом расстоянии, будет маленьким. По его словам, вид на Кремль может увеличить цену квадратного метра на 20-30% по сравнению с аналогичным предложением без такого вида.

Самая дорогая квартира с таким видом расположена в Пресненском районе, ее можно купить за 3,2 млрд рублей. Площадь такого жилья составляет 960 квадратных метров.

Накануне данные компании «Этажи» показали, что средний срок продажи квартир на вторичном рынке жилья в России в последнем квартале увеличился на 50% и достиг 138 дней. По данным агентства, ранее он составлял 92 дня.

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