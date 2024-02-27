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В Белгороде мужчина попытался расправиться с юной студенткой из Нигерии

Жителя Белгорода подозревают в покушении на жизнь 17-летней студентки из Нигерии

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РИА Новости

В Белгороде местного жителя задержали по подозрению в покушении на жизнь иностранной студентки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На днях искалеченную 17-летнюю уроженку Нигерии нашли у подъезда дома на Бульваре Юности. В тяжелом состоянии девушку доставили в больницу, где диагностировали у нее множественные переломы.

Наиболее очевидную версию произошедшего правоохранители вскоре отвергли и задержали 40-летнего Шамиля. По предварительным данным, он мог сбросить пострадавшую с балкона седьмого этажа. Возбуждено уголовное дело, сейчас с подозреваемым работают следователи.

Ранее в Петербурге мужчина выбросил своего друга из окна после затянувшегося застолья.

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