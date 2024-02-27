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Доктор Мясников объяснил, что нужно делать при пониженном давлении

Доктор Мясников: гипотоников не существует, низкое давление – это вариант нормы

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Людей с постоянно пониженным артериальным давлением называют гипотониками. Однако это бытовое понятие, на самом деле гипотоников не существует, заявил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников. Низкое давление он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал нормальным.

«Мы живем стереотипами. Низкое давление — это нормальное давление, оно и должно таким быть, — заявил Мясников. — Это вариант нормы, а если вы плохо себя чувствуете при гипотонии, то это из-за того, что в вашей жизни мало спорта или его нет совсем. Также причина может быть еще и в том, что ваш организм не приспособлен к внешней среде».

С точки зрения медицины низкого давления не существует, подчеркнул врач. Он привел в качестве аргумента критерии, которые определяют давление от 117,79 до 119 как нормальное, 120 на 80 – как предгипертонию и выше – гипертонию. Определения низкого давления нет, однако есть сосудистая остановка, при которой давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то другого.

«Постоянное низкое давление — это норма. А всех, кто при этом плохо себя чувствует, нужно отправлять на лесоповал», — заключил Мясников.

Напомним, эндокринологи отмечают, что людям с низким артериальным давлением лучше отказаться от продуктов, которые вызывают мочегонный эффект. Отмечается, что эта проблема может появиться у пациентов с нарушением сна, когда они перегрузили организм физически или умственно.

Ранее кардиолог рассказал россиянам, как часто нужно измерять давление.

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