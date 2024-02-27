В России призвали не допускать пьяных избирателей до голосования на выборах

В России необходимо ввести запрет на допуск к участию в голосовании пьяных избирателей. Такое предложение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил зампреду ЦИК РФ Николаю Булаеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сегодня по закону участвовать в выборах не имеют права граждане, которые признаны недееспособными, а также отбывающие наказание в местах лишения свободы, напомнил Орлов. Под ограничения не попадают люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

При этом нетрезвые избиратели иногда приходят на участки, и члены избиркомов стараются этого не замечать, отметил политолог. По его мнению, это опасно тем, что пользоваться таким состоянием могут третьи лица для подкупа голосов, используя спиртное в качестве награды.

Орлов призвал приравнять человека в состоянии алкогольного опьянения к недееспособному, отметив, что фактически он таковым и становится, так как перестает отдавать отчет своим действиям. Он призвал зампреда ЦИК оценить возможность запрета допуска таких граждан к выборам, подчеркнув, что это позволит снизить манипуляции с голосами и повысить доверие избирателей.

Напомним, по данным Минцифры, уже более 3 млн человек подали заявки на дистанционное голосование на выборах президента РФ. 25 февраля стартовало досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных и отдаленных местах.

Ранее в Госдуме раскритиковали запрещающих все подряд депутатов.