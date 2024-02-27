Испанская газета рассказала о новой версии убийства перебежчика летчика Кузьминова

Власти Испании изначально знали, что в их страну прибыл перебежчик из России Максим Кузьминов, угнавший вертолет на Украину. Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на чиновников.

При этом министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла обратное. По данным источников издания, Кузьминов очень «шумно» распоряжался деньгами, которые у него были.

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ».

19 февраля Кузьминова нашли в Испании. Перебежчик получил шесть огнестрельных ранений, а потом по нему проехала машина.

24 февраля МИД Испании пообещал дать «соответствующий ответ» после окончания расследования дела пилота-перебежчика Максима Кузьминова.

Ранее Медведев прокомментировал судьбу перебежчика Кузьминова.