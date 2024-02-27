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На Камчатке будут судить женщину, лишенную родительских прав за истязание своих сыновей

На Камчатке женщина издевалась над своими детьми и истязала их

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Shutterstock

В Петропавловске-Камчатском женщина пойдет под суд за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, последние четыре года 28-летняя местная жительница избивала и оскорбляла своих сыновей 9 и 11 лет. Кроме того, она оставляла мальчиков надолго без присмотра, плохо их кормила и совсем не заботилась об их физическом, психическом и нравственном развитии.

На женщину пытались воздействовать социальные службы, но эти меры результата не дали. В конце концов мать лишили родительских прав, а ее детей отправили в соцучреждение. В отношении родительницы, страдающей от алкогольной зависимости, возбудили уголовное дело по двум статьям. Обвинительное заключение по нему уже готово, в ближайшее время фигурантка ответит за истязание и издевательство над детьми в суде.

Ранее под Калининградом опекун избивала девочку и заставляла ее есть непригодную еду.

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