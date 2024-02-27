Синоптики предсказали ураганный ветер на Курилах

Синоптики ожидают на Курилах ураганный ветер с порывами до 40 м/с в период 28-29 февраля. Такие данные опубликовал портал Windy.com.

Максимальных значений скорость порывов достигнет на небольших островах Расшуа, Матуа и других. При этом на более крупных островах гряды Уруп и Итуруп скорость ветра будет меньше — до 30 м/с. Ожидается, что в регионе выпадет снег, а температура составит от -1 до -5°C днем. По прогнозам синоптиков, штормовая погода прекратится к 1 марта, однако возобновится уже 2 марта.

До этого вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.

«Поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что шлейф от выброса распространился более чем на 5 км в юго-восточном направлении.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.