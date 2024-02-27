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Обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске интересовал «Уралвагонзавод»

Обвиняемого в подготовке теракта в Алтайском крае интересовал «Уралвагонзавод»

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Мужчина, обвиняемый в подготовке теракта на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае в День города, рассказал РИА Новости, что изначально должен был провести разведку на «Уралвагонзаводе». Управление ФСБ по Алтайскому краю сообщило, что мужчину задержали в 2023 году за несколько дней до мероприятия.

В квартире россиянина было обнаружено кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Он заявил, что был завербован проукраинской террористической организацией «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и сам проявил инициативу.

Мужчина рассказал, что через Telegram связался с запрещенной террористической организацией, которая предложила ему анкету для заполнения. Изначально он хотел отправиться на Украину, но его кураторы предложили выполнить задание в России, куда он приехал из Киргизии, где скрывался от мобилизации.

Позже кураторы изменили объект операции на администрацию Рубцовска. Мужчина отметил, что операция со взрывом мэрии была очень рискованной, и шансов на выживание практически не было. Он также пожаловался на то, что его «коллеги» из легиона оставили его в беде и не прислали никакой помощи после его задержания.

В настоящее время в управлении ФСБ по Алтайскому краю ведется расследование по нескольким уголовным делам, включая покушение на совершение террористического акта и незаконное хранение взрывчатых веществ. По совокупности статей обвиняемый может быть приговорен к длительному заключению, возможно, даже пожизненному.

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