Дельфина, которого выбросило на берег в Крыму, увезли в дельфинарий

Дельфина-афалину, выбросившегося на берег в Евпатории, удалось эвакуировать в бассейн дельфинария. Об этом сообщает газета «Известия».

До этого на берегу вместе с животным находились волонтеры, ждали разрешения от Росприроднадзора на эвакуацию.

Дельфина доставили в закрытый бассейн, температура воды подогревается до +16 градусов. Пока что афалина отказывается от корма.

Оценят состояние здоровья дельфина только после после медицинской экспертизы. Пока за ним наблюдают специалисты.

До этого СМИ писали, что в Крыму на берег выбросило дельфина. Его нашли рыбаки на одном из пляжей Евпатории.

На место сразу же приехали специалисты, давали морскому млекопитающему лекарства и оказывают необходимую помощь на месте.

Афалина или бутылконосый дельфин широко распространена в умеренных и теплых водах Мирового океана. В Атлантике живет от широты Южной Гренландии и Норвегии до Уругвая, Аргентины и Южной Африки, включая Балтийское, Черное, Средиземное, Карибское моря и Мексиканский залив.

Они могут скрещиваться с малыми косатками, давая гибриды — косаткодельфинов.

Ранее ученые из Университета Ростока выяснили, что содержащиеся в неволе дельфины-афалины способны чувствовать электрическое поле в воде с помощью специальных органов.