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В российском городе из-за вспышки кори на удаленку перевели одну из школ

В Петербурге из-за кори на удаленное обучение перевели одну из школ

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OneSideProFoto/Shutterstock

Из-за выявления случаев кори среди учащихся разных классов, занятия в школе № 222 «Петришуле» в Центральном районе Петербурга были переведены на дистанционный формат. Эту информацию распространила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу через свой Telegram-канал.

В официальном заявлении отмечается, что в связи с зарегистрированными случаями кори среди учеников различных классов, не привитых от этого заболевания, начато санитарно-эпидемиологическое расследование в школе № 222 «Петришуле» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24 Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Для предотвращения распространения инфекции было принято решение перевести учебный процесс на дистанционный формат.

Сейчас проводятся комплексные меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Пресс-служба напоминает, что корь является высокозаразным заболеванием, которое можно предотвратить только через вакцинацию. Прививки детям проводятся по плану в возрасте 1 год и 6 лет.

До этого врач объяснила, почему дети стали чаще болеть пневмонией.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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