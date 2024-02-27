У офиса генпрокурора штата Алабама сработало взрывное устройство

Генеральный прокурор штата Алабама Стив Маршалл заявил, что у его офиса сработало взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ранние часы субботы, 24 февраля, взрывное устройство сработало у здания офиса генерального прокурора Алабамы в Монтгомери. К счастью, никто из сотрудников при взрыве не пострадал», — сказано в сообщении Маршалла.

По словам прокурора, правоохранительные органы штата ведут расследование инцидента и призывают выйти на связь всех, кто располагает информацией.

В январе сообщалось, что более 50 членов мормонской общины штата Юта, США отравились угарным газом во время церковной службы.

В феврале прошлого года в Огайо сошли 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами. В 14 загоревшихся вагонах перевозился винилхлорид. Этот газ является чрезвычайно огнеопасным и может стать причиной взрыва, при этом выделяя ядовитые угарный газ, хлороводород и фосген. В результате аварии опасные химические вещества попали в воздух, воду и почву.

Ранее Трамп высказался о безопасности США.