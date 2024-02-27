Россиянам объяснили, что делать, если человек на улице потерял сознание

Падение на улице – это частая и потенциально опасная ситуация, с которой может столкнуться каждый. Неправильная реакция окружающих может усугубить состояние пострадавшего или даже привести к серьезным последствиям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова.

«Понимание причин падения помогает в оказании правильной первой помощи. Если падение произошло на скользкой дороге, оно может привести к черепно-мозговой травме, ушибу или перелому. Внезапное падение может быть вызвано также приступом эпилепсии, гипогликемией у диабетиков, сердечным приступом или обмороком, а также состоянием алкогольного опьянения. Медицинские состояния требуют скорейшего обращения к врачам», — объяснила специалист.

По словам врача, всегда первым и ключевым шагом является оценка собственной безопасности. Необходимо убедиться, что помогать пострадавшему безопасно как для вас, так и для него: нет ли вокруг движущегося транспорта, потенциально опасных предметов вокруг и других факторов, которые могут усугубить ситуацию.

«Подходите к пострадавшему с осторожностью. Обратитесь к нему спокойно, спросите, как он себя чувствует и нуждается ли в помощи. Это помогает успокоить пострадавшего и дает возможность оценить его состояние. Если человек жалуется на боль, головокружение или не может самостоятельно встать, не пытайтесь поднять его, так как это может усугубить возможные травмы. В таком случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь», — рекомендовал врач Махмудова.

Далее, отметила терапевт, надо обратить внимание на наличие видимых травм, таких как кровотечение, деформация конечностей или явные открытые переломы. Если обнаружено кровотечение, необходимо оказать первую помощь, приложив чистую повязку или ткань к ране, оказывая легкое давление для остановки крови. В случае подозрения на переломы или серьезные травмы, важно не трогать, не переносить, не переворачивать пострадавшего и ждать прибытия скорой помощи.

«Ситуация, когда человек теряет сознание на улице, требует немедленных и правильных действий. Первым делом необходимо понять, в сознании ли пострадавший. Обратитесь к нему, попытайтесь поговорить, слегка покачайте за плечи, но делайте это аккуратно, без применения силы, чтобы не причинить дополнительного вреда. Если человек не реагирует, немедленно вызовите скорую помощь. При разговоре с оператором скорой помощи четко опишите ситуацию, состояние пострадавшего и ваше местоположение. Следуйте инструкциям оператора — они помогут вам оказать первую помощь до приезда врачей», — сказала она.

Важно также проверить дыхание пострадавшего.

«Для этого достаточно приблизить свое ухо к носу и рту пострадавшего, параллельно наблюдая за экскурсией — подъемом — грудной клетки. Если дыхание отсутствует, это может быть признаком нарушения кровообращения или остановки дыхания. В такой ситуации, если у вас есть навыки сердечно-легочной реанимации, приступите к ее выполнению. Если вы не уверены в своих навыках, следуйте указаниям оператора скорой помощи. Если дыхание сохранно и нет признаков травмы, уложите пострадавшего в спасательное положение — на боку лицом вниз, чтобы слюна или рвотные массы могли свободно вытекать изо рта. Ни в коем случае не вводите в рот посторонние предметы с целью разжать зубы или удержать язык», — отметила медик.

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