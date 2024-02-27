Россиян предупредили, к каким заболеваниям может привести невылеченный кариес

Кариес — это инфекционное заболевание, которое входит в топ самых распространенных болезней в мире. Оно опасно не только тем, что без лечения приводит к разрушению зубов, но и способностью провоцировать развитие других проблем со здоровьем, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.

Она отметила, что кариес вызывает комплекс бактерий, и для этого заболевания отсутствует специфическое лечение. Раннюю диагностику затрудняет медленное развитие и бессимптомное течение кариеса на начальных этапах.

«Без лечения кариес ведет к разрушению тканей зуба, воспалению нерва, образованию кисты вокруг корня. Выход инфекции за верхушку зуба может вызывать гайморит, остеомиелит. Стрептококки являются главными возбудителями кариеса. Также они провоцируют частые ангины и отиты, рецидивы ОРЗ. При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца, суставов», — предупредила стоматолог.

По ее словам, при наличии хронических очагов инфекции при невылеченном кариесе снижается местный иммунитет в ротовой полости. В этом случае вирусы и бактерии беспрепятственно попадают в организм.

Также врач отметила, что при множественном отсутствии зубов нарушается качественное пережевывание пищи. Развиваются заболевания желудка и печени.

«Зубы мудрости при изменении положения и наличии кариеса — еще одна опасность. Воспаление в области восьмых зубов ведет к разрушению и удалению рядом стоящих зубов, развиваются необратимые изменения в височно-нижнечелюстном суставе», — добавила Мартынова.

Ранее в России предложили диагностировать кариес с помощью тока.