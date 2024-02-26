В Свердловской области женщина исчезла после того, как взяла миллион в банке

Женщина из Красноуфимска пропала после того, как взяла крупный кредит в банке. Об этом сообщает Е1.

Известно, что 57-летняя россиянка взяла миллион рублей в кредит, после чего вызвала такси и отправилась в Первоуральск. Там она вышла около отделения банка и стала снимать деньги.

Как полагает семья женщины, она стала жертвой мошенников. По словам мужа, ее телефон либо недоступен, либо линия занята. Наиболее вероятно, аферисты до сих пор контактируют с россиянкой.

Поисками женщины занялись волонтеры и полицейские. У пропавшей благополучная и любящая семья, дочери сразу же приехали на поиски из других городов. До этого красноуфимка никогда не уходила из дома без предупреждения.

По словам волонтеров, женщину нашли. Подробности о произошедшем не сообщаются.

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