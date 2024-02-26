Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области женщина исчезла после того, как взяла миллион в банке

В Свердловской области женщина взяла миллион в кредит и пропала

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Женщина из Красноуфимска пропала после того, как взяла крупный кредит в банке. Об этом сообщает Е1.

Известно, что 57-летняя россиянка взяла миллион рублей в кредит, после чего вызвала такси и отправилась в Первоуральск. Там она вышла около отделения банка и стала снимать деньги.

Как полагает семья женщины, она стала жертвой мошенников. По словам мужа, ее телефон либо недоступен, либо линия занята. Наиболее вероятно, аферисты до сих пор контактируют с россиянкой.

Поисками женщины занялись волонтеры и полицейские. У пропавшей благополучная и любящая семья, дочери сразу же приехали на поиски из других городов. До этого красноуфимка никогда не уходила из дома без предупреждения.

По словам волонтеров, женщину нашли. Подробности о произошедшем не сообщаются.

Ранее в Новосибирске 15-летняя школьница изменила прическу и исчезла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами