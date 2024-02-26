Орловский чиновник получил 11 лет строгого режима и 100-миллионный штраф за взятку

В Орловской области суд вынес приговор чиновнику за ряд коррупционных преступлений. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Фигурантом уголовного дела стал экс-сотрудник ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства». По версии правоохранителей, в период с 2017 по 2022 год получил взятки на сумму более 30 миллионов рублей. Эту сумму он взял у грузоперевозчиков за быструю выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных грузов. Деньги передавались через посредников.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 11 лет, который он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, подсудимого обязали выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей.

Ранее на оборонном предприятии Подмосковья двух сотрудников заподозрили в получении взятки в размере 13 миллионов рублей.