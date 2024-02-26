Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В крымских горах спасли группу туристов, которая не могла самостоятельно спуститься

В Крыму спасли группу туристов, которая не могла спустить с горы

close
100%
Dizzy_Studio/Shutterstock

В Крыму сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые не могли самостоятельно спуститься с горы. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел 25 февраля в Бахчисарайском районе. Группа туристов не смогла самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности вблизи ТОК «Орлиный залет» села Соколиное, им потребовалась помощь спасателей.

В спасательной операции задействовали пять человек личного состава и одну единицу техники. Туристов нашли и сопроводили в безопасное место. Отмечается, что никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Ранее уазик с туристами провалился под лед на Байкале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами