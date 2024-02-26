На Украине арестовали экс-депутата Рады, подозреваемого в краже нефти

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского, подозреваемого в краже нефти в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинское издание «Страна.ua».

По его информации, бывшего парламентария поместили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 272 млн гривен ($7 млн).

12 февраля издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что у Сергея Пашинского прошли обыски.

Источник заявил, что обыски прошли по делу о краже нефти в Одессе. По данным издания, помимо Пашинского, обыски прошли у нескольких людей, в том числе его бизнес-партнера Сергея Тищенко.

До этого министерство внутренних дел России объявило в розыск бывших украинских чиновников — Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу. По информации базы данных розыска МВД РФ, Пашинский и Дешица разыскиваются по статье Уголовного кодекса. По какой именно — не уточняется.

Ранее у главы судейской комиссии Украины нашли гражданство РФ.