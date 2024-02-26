Нарколог назвал причины рекордного потребления россиянами крепкого алкоголя

Рекордное потребление крепкого алкоголя в России объясняются тем, что за последние 3-4 года накопились неблагоприятные стрессовые факторы, которые жители пытаются заглушить, считает врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. В беседе с НСН он призвал осторожнее относиться к спиртному, подчеркнув, что дорогой коньяк вызывает такой цирроз, как дешевая водка.

Сообщалось, что в 2023 год продажи крепкого алкоголя в России выросли на 3,6% до 7,2 литра на душу населения – это рекорд с 2017 года. По мнению Исаева, рост наблюдается и в сегменте слабоалкогольных напитков.

«Все же видят информационный фон. Факторов индивидуальных проявлений масса, но корень – передел мира, – заявил он. – Один из эпизодов этой глобальной перестройки – конфликт у границ Российской Федерации. Уровень стресса в среднем увеличился и часть россиян находят неправильные способы справляться с ним, в том числе за счет алкоголя».

Несмотря на эти показатели в России нет большого роста алкоголизма, отметил Исаев. Самая неблагоприятная ситуация, по его оценке, складывается в северных и дальневосточных регионах, самая благополучная – в регионах Северного Кавказа. Причем зависимости затрагивают все социально-экономические слои и возраста, подчеркнул нарколог.

«Бедный человек употребляет водку, самогон или какие-то примеси, содержащие метанол. Обеспеченный человек выбирает дорогие напитки, но результат один. От дорогого коньяка возникает такой же цирроз, как и от дешевой водки», – заключил Исаев.

Напомним, по некоторым оценкам в России от алкогольной зависимости страдает каждый десятый человек в возрасте старше 65 лет. Подробнее о «пожилом» алкоголизме – в материале «Газеты.Ru».

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