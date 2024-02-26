Полиция подтвердила, что владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержали

Правоохранители задержали владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов задержан», — отметили в сообщении.

Источник уточнил, что следственные действия проводятся в отношении российского предпринимателя в рамках дела о мошенничестве. До этого факт задержания на источник на предприятии подтвердил изданию 74.RU.

До этого арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций заводов промышленной группы ЧЭМК.

В середине февраля стало известно, почему Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов. В надзорном ведомстве утверждают, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.

Ранее Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.