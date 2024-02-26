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Супруги посетили за год 135 концертов и установили мировой рекорд

UPI: пара из США за год побывала на 135 концертах и попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Guinness World Records

Пара из США посетила 135 концертов за год и установила мировой рекорд, пишет издание UPI.

Тиджан и Мэтью Браун пришли на свой 20 концерт и задались вопросом, смогут ли они установить рекорд в этой дисциплине. По словам супругов, подобные мероприятия дают им энергию и силы на несколько недель вперед.

«Деньги приходят и уходят, но радость, волнение и связь, которые мы почувствовали на этих концертах, останутся с нами на всю жизнь», — уверен Мэтью.

Супруги решили вписать свои имена в Книгу рекордов Гиннесса, поэтому за год посетили 135 концертов, потратив на билеты в общей сложности $18 тысяч. Пара была на выступлении Бейонсе, Сэма Смита и других известных артистов.

Однако Мэтью и Тиджан не собираются останавливаться на достигнутом — впереди еще несколько концертов, на которые у них уже куплены билеты.

Ранее датчанин засунул в нос 68 спичек и установил мировой рекорд.

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