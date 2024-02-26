Проект о допмерах поддержки детей-инвалидов войны внесут в ГД

На рассмотрение Госдумы внесут проект базового закона о дополнительных мерах социальной поддержки детей - инвалидов войны. Об этом написал председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
«Наша партия <…> внесла <…> на рассмотрение Государственной Думы законопроект, направленный на предоставление пожизненных льгот детям, ставшим инвалидами <…> из-за контртеррористических операций или вооруженных конфликтов», — уточнил он.
Он отметил, что в числе предложений ежемесячное пособие в 10 тыс. рублей и его индексацию. Кроме того, среди мер поддержки —
предоставление медицинской помощи по ОМС и преимущественное право на соцобслуживание.
Миронов обратил внимание, что льготы призваны дополнять другие социальные выплаты, а не отменять их.
До этого Сергей Миронов и первый замглавы партии Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатной парковки ветеранам спецоперации и их семьям.
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