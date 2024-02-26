Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Проект о допмерах поддержки детей-инвалидов войны внесут в ГД

Миронов: в ГД внесут проект о допмерах поддержки детей-инвалидов войны

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

На рассмотрение Госдумы внесут проект базового закона о дополнительных мерах социальной поддержки детей - инвалидов войны. Об этом написал председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Наша партия <…> внесла <…> на рассмотрение Государственной Думы законопроект, направленный на предоставление пожизненных льгот детям, ставшим инвалидами <…> из-за контртеррористических операций или вооруженных конфликтов», — уточнил он.

Он отметил, что в числе предложений ежемесячное пособие в 10 тыс. рублей и его индексацию. Кроме того, среди мер поддержки —
предоставление медицинской помощи по ОМС и преимущественное право на соцобслуживание.

Миронов обратил внимание, что льготы призваны дополнять другие социальные выплаты, а не отменять их.

До этого Сергей Миронов и первый замглавы партии Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатной парковки ветеранам спецоперации и их семьям.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами