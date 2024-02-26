Водитель автобуса в российском городе высадил оплатившего проезд школьника и уехал

В Алтайском крае водитель автобуса высадил оплатившего проезд школьника в мороз и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Рубцовск. 14-летний подросток возвращался домой с тренировки на автобусе, однако когда он стал единственным пассажиром в салоне, водитель его высадил. Мужчина взял с несовершеннолетнего деньги за проезд и посоветовал обратиться к коллегам.

В результате подросток около 40 минут при температуре около -30°C шел домой пешком, останавливаясь погреться в магазинах. По дороге у несовершеннолетнего сел телефон.

После произошедшего родители школьника написали заявление в полицию. Отмечается, что высадивший подростка водитель сожалеет о своем поступке.

Ранее в Кемерове водитель автобуса высадил на мороз 12-летнего мальчика, оплатившего проезд.