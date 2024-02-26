Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Водитель автобуса в российском городе высадил оплатившего проезд школьника и уехал

Mash: в Алтайском крае водитель автобуса высадил школьника в мороз и уехал

close
100%
Shutterstock

В Алтайском крае водитель автобуса высадил оплатившего проезд школьника в мороз и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Рубцовск. 14-летний подросток возвращался домой с тренировки на автобусе, однако когда он стал единственным пассажиром в салоне, водитель его высадил. Мужчина взял с несовершеннолетнего деньги за проезд и посоветовал обратиться к коллегам.

В результате подросток около 40 минут при температуре около -30°C шел домой пешком, останавливаясь погреться в магазинах. По дороге у несовершеннолетнего сел телефон.

После произошедшего родители школьника написали заявление в полицию. Отмечается, что высадивший подростка водитель сожалеет о своем поступке.

Ранее в Кемерове водитель автобуса высадил на мороз 12-летнего мальчика, оплатившего проезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами