В США мужчина требует от бывшей жены, чтобы она вернула ему почку или выплатила $1,5 млн в качестве компенсации, пишет Independent.

Как пишут СМИ, когда жена Ричарда Батиста подала на развод, мужчина выдвинул ей условие: либо она возвращает ему почку, которую он пожертвовал ей в качестве донора, либо выплачивает $1,5 млн. Мужчина утверждает, что своим поступком спас супруге жизнь, хотя их брак уже тогда находился под угрозой.

«Моей первоочередной задачей было спасти ей жизнь», — прокомментировал он.

Верховный суд округа отклонил требования Ричарда, постановив, что его почка была подарком, поэтому компенсацию он не получит. Кроме того, врачи вынесли свой запрет на извлечение почки мужчины из экс-супруги.

«Попытки Ричарда получить денежную компенсацию не только противоречат установленным законом предписаниям, но и могут подвергнуть его уголовному преследованию», — говорится в заявлении суда.

Ранее ученые подтвердили, что избыток соли в рационе может повредить почки.